On oubliera vite l’étape allemande de l’ERM. Les non partants sur le cross dont J Krajewski qui était en tête après les deux premiers tests en ont tué l’intérêt. 11 partants sur le cross, 10 sans incident…

C’est finalement Michi Jung qui s’impose avec Star Connection qui empochent à nouveau les 57000€ après Jardy 2017. Encore une fois le plus rapide Chris Buton est second devant I Klimke / Hale Bob qui sont remonté au score après leur dressage phénoménal et leur 3 barres.