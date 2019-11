Welcome Back

Les réfractaires aux réseaux sociaux auront peut-être manqué cette bonne nouvelle : Thibault Fournier s'exprime pour la première fois depuis sont accident. Voici ce qu'il écrit sur sa page Facebook



Bonjour à tous ! Comme vous le savez, j'ai fait la plus longue sieste de ma vie récemment !

Lorsque j'ai émergé de ce profond sommeil, et fini par reprendre petit à petit mes esprits, j'ai pu découvrir toutes vos marques de sympathie et d'affection. Merci pour tous vos brassards et bracelets oranges, tous vos mots et messages, pleins d'amitié, de soutien et d'espoir, vos photos, vos vidéos, vos chansons... 🧡

Merci d'être derrière moi et de me donner la force pour continuer à avancer ! 🙏 Et, alors même que je ne pouvais pas encore marcher, c'est vous tous qui m'avez porté !

Merci aussi à toutes les équipes médicales qui, depuis ce 13 octobre m'ont permis, d'abord de rester en vie et qui maintenant m'aident à me reconstruire !

Je ne suis pas encore au bout du parcours, mais je ferai tout pour ne pas vous décevoir ! #çavalefaire 🔥🔥🔥