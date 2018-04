Weekend chaud de la Corrèze à l'Italie

A Pompadour, le classement établi après le dressage a un peu changé devant la technicité du cross. Quentin Faucheur a quitté le trio de tête en achetant un bout de terrain cédant sa place à Gwen et Traumprinz qui gagnaient 5 crans. Entebbe et Siniani restent en tête dans la même barre, même si l’alezan de Thibault Fournier a perdu 4 secondes et que le noir de Karim compte parmi les 4 maxis.

Il faisait chaud à Pompadour et encore plus à Vairano où l’équipe de France mène dans la coupe de nations avec plus de 20 points d’avance. Tous nos équipiers sont dans le top 10 tandis que Donatien et Ocarina tiennent la tête. Bonne nouvelle aussi dans le format long où Trésor Mail, Minos et Qokory Ko sont en mesure de bien figurer. Ça y est tout le monde pense déjà à Tryon, y compris en voyant Upsilon et Romantic sur un cross préparatoire.