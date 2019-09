L’international de Waregem fêtait son 40ème anniversaire à l’occasion de l’étape belge de la coupe des Nations. La victoire est revenue à la championne d’Europe avec Asha P le champion du Monde des 7 ans en titre. Le couple s’impose largement devant Karim et Triton Fontaine qui restent eux aussi sur leur score de dressage mais en partant de la 14ème place. François Lemière / Ogustin du Terroir , Cyrielle Lefevre / Armanjo Serosah formait le reste de l’équipe médaillée de bronze derrière l’Allemagne et la Suède (Victore Levecque / Phunambule des Auges étaient non partants sur le cross). Hors équipe, Régis et Kaiser HDB sont 5ème.A 15 jours de la finale à Boekelo, la France pointe en 6ème place dans cette coupe où c’est la régularité qui paye. Ainsi les Allemands qui sont à 100% de victoires y compris à Waregem sont derrière les bleus puisqu’ils ont manqué la moitié des étapes. Quoi qu’il se passe en Hollande les bleus ne seront pas dans le trio de tête du classement final, parmi les bons élèves qui ont participé aux 7 étapes : Suède, Italie, Suisse et Pays-Bas

Dans le CCIOJ2* l’équipe composée par Margaux Lemière, Jade Bourguet, TomFischer et Camille Couesnon finit en argent.