Visite véto

Les trombes d’eau annoncées sont bien tombées. Les chevaux ont néanmoins pu se présenter à leur inspection dans de bonnes conditions. Ils ont aussi pu être montés.Les trombes d’eau annoncées sont bien tombées. Les chevaux ont néanmoins pu se présenter à leur inspection dans de bonnes conditions.

Box Quitie le partenaire d’Anna Freskgard et Valtho des Peupliers celui de Victoria Scott n’ont pas été présentés.

Magnum’s Martini pour le Brésil, Jane Z et Rumour Has It pour les Pays Bas ont fait un tour en prison mais seront au CSO.

Les Irlandais ont eu chaud Horseware Stellor Rebound le cheval de Sarah Ennis 3ème au provisoire et Horseware Ardagh Highlight celui de Sam Watson, ont été envoyés en holding box . Moment de tension qui aurait pu nous propulser dans l’argent mais ils ont été finalement acceptés. Il aurait été dommage que leur beau boulot sur le cross se termine ainsi.

Pour les 70 compétiteurs encore en lice le CSO est programmé pour 10h lundi (16h heure française). Il va falloir encore attendre pour fêter nos médailles. De quelle couleur ? On verra, le chef de piste du CSO est Irlandais.