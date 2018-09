Nos petits ont fort bien passé la visite et l’ordre de passage a été divulgué. Ce sera donc Donatien et Pivoine en ouvreur, Maxime et Opium en 2, Thibaut et Qing en 3 et Sidney avec Trésor en 4. Astier et Vinci courront en individuel. Un choix que personne n’avait vu venir. La stratégie est peu lisible mais nous n’avons pas toutes les cartes en main et l’entraineur est un as du poker. Le cross dont les premiers aperçus montrent une construction superbe s’annonce exigeant techniquement en début de tour et demandant du fond sur la fin. Les conditions climatiques sont abordés semble-t-il sereinement, la seule certitude pour le moment est d’avoir des championnats copieusement arrosés.

Place au dressage. Ce jeudi passent Donatien à 16h35 (heure Française) Maxime à 20h58. On vous donne la start-list en dessous.