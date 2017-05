On a vu pas mal de chevaux éprouvés mais les meilleurs pétaient le feu, notamment les trois premiers qui se tiennent dans la même barre. Un n'a pas été présenté, cinq ont été en prison dont Piaf et Zagreb. Le premier a été accepté, pas le second qui était 8ème. C'est donc pour la 12ème place que s'élancera Astier cet après midi. Jean Loupe de peu de top 20 et partira en fin de matinée, après Qing qui était parmi les chevaux pimpants à la visite.