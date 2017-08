Visite à Strzegom

Du rififi dans les équipes. Même si leur score ne comptait pas le cheval d’Oliver Townend et celui d’Ariana n’ont pas été présentés. Par contre Pawel Spisak a vu son cheval refusé ce qui fait reculer la nation invitante au classement et fait remonter nos individuels d’un cran. Idem pour la Belgique qui perd Lully des Aulnes. Merel Blom a jeté l’éponge après un passage en prison. Un nombre de défaillances qui confirme que le terrain n’était pas terrible. Les Français avaient l’air en forme. Trouble Fête fatigué et déféré en fin de cross a donc bien récupéré. Seulement une des 10 équipes encore en compétition restent entière (sur 13 au départ). Pour les autres tous les scores de CSO vont compter. Coup de chapeau donc à la Suède qui est la seule nation qui a encore 6 cavaliers et est potentiellement double bronze. Il reste 56 couples. Début du CSO à 11h15.