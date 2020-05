En attendnat le déconfinement et la reprise des compétitions tant attendus, on se fait plaisir dans la bonne humeur avec le complet virtuel auquel participent pour la France Arthur Chabert, Tom Carlile et Sébastien Cavaillon parmi quelques pointures mondiales.

https://www.virtualeventing.com/riders.html

En plus c'est pour la bonne cause et on ne peut que vous encourager à participer à la cagnote mis en place au profit de la Fondation de France. Cliquez ICI