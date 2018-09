Vif du sujet

C’est parti pour les JEM. La cérémonie d’ouverture a fait belle place au complet avec Astier en porte drapeau de la délégation tricolore en compagnie de Mr Hoy, Mme Price et Mme Klimke. Le tirage au sort a placé la France en 17ème rang. Un bon numéro qui fait fait passer toute les grandes nations avant nos troupes (Suède exceptée et à ne pas sous-estimer). La grande confrontation entre Florence, Caroline et Virginie est prévue pour cette nuit. Même si Tryon est à plus de 500 km de l’Atlantique, ça devrait bastonner. Toutes les options sont sur la tables du comité d’organisation, y compris l’évacuation du site. La première inspection des chevaux qui débute à 15 h (heure locale) ne risque qu’un orage banal.