Les jeux asiatiques dont la compétition de complet vient de s’achever à Jakarta ne sont pas une mince affaire, ils concertent la majorité des citoyens de notre planète et ne sont loin des standards olympiques. Les français s’y sont illustrés par procuration avec la victoire en individuel de Bart L sous la selle de Yoshiaki Oiwa. Par équipes ce sont les team Bousquet, Scherer et Livio (entendez le Japon, l’Inde et la Thaïlande) qui composent le podium.