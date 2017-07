Une grande figure s'en est allé

Avec Daniel Lechevalier c’est un grand homme de cheval et un grand homme tout court qui nous a quittés. Sa carrière sportive fut fructueuse. Il décrochait par exemple en 1967 le bronze par équipes aux championnats d’Europe de Punchestown en compagnie de Guyon et Cochenet. Quatre ans plus tard il intégrait l’ENE. L’homme en noir y marquera les esprits par sa science et son humanité jusqu’à sa retraite en 1996. Une retraite active. A l’époque, il y avait un petit junior prometteur auprès duquel Daniel s’est beaucoup investi… Un certain Nicolas Touzaint. Daniel était de tous les concours, de toutes les recos, de toutes les détentes... C’est sur l’un d’eux qu’il a fait un AVC. Handicapé depuis de nombreuses années, il a fini par s’éteindre cette semaine. Ses obsèques auront lieu le mardi 1 août en l’église de Littry (Calvados).