Un sacré cross palois

On s’est bien planté à prédire un cross facile. Bon on n’était pas les seuls, mais à ce point quand même ! C’est toute la subtilité du travail de Pierre Michelet unanimement salué par les cavaliers. A peine plus de 40 % de sans incident, et seulement deux maxi (Cécé et Astier bravo à eux) et 1/3 qui ne finit pas même si on peut pondérer ce dernier chiffre puisqu’ils ont été plusieurs à jeter l’éponge après un refus à l’image de Maxime. Du vrai cross donc, sans juge de paix où a pu voir de très belles choses. Gwendolen et Cédric ont été impressionnants, Mme Price également. Astier a géré Molakai avec un talent hors pair. Il est en tête dans la même barre que Gwen et Sarah Bullimore, la star du jour qui a ses trois chevaux dans les 10 premiers. On peut rêver d’une 4ème victoire française demain. Astier est motivé : « Il y a deux ans quand j’ai gagné j’étais avec dans la barre de deux chauves (Jung et Price), là je suis avec deux jolies filles. » Dans, la suite, un micro indiscret à l'arrivée du leader. Pensées pour Boyd Martin qui va reparti sans Cracker Jack victime de multiples fractures au paturon et euthanasié.