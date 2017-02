Twist la Beige est mort

Twist la Beige nous a quittés. A trente-deux ans il a passé la moitié de sa vie dans une paisible retraite après une carrière qui reste dans toutes les mémoires. Il fut probablement le plus grand cheval de cross de tous les temps. En tout cas le couple qu’il formait avec Jean Lou Bigot reste la référence d’une équitation fluide et extrêmement rapide sans la moindre impression de déséquilibre. A 8 ans il apportait le premier titre européen individuel à la France. Premier succès de Thierry Touzaint en tant qu’entraineur qui a renouvelé sa confiance e au couple dans toutes les sélections qui suivirent jusqu’à celles des championnats d’Europe de Pau en 2001. Belle longévité, carrière exceptionnelle que l’Anglo avait débuté sous la selle de Jean Teulère, mais il lui fallait Jean Lou pour s’exprimer. Ceux qui sont assez vieux pour avoir suivi leur carrière s’en souviennent à jamais. Pour ma part je retiendrais, les JEM de 1998 où sur un des cross les plus difficiles de l’histoire avec un maxi ( 13 minutes !) très difficile, j’ai vu une fusée jaune franchir la ligne d’arrivée avec 35 secondes d’avance. On imagine et on compatit au chagrin de Jean Lou. Adieu Champion.