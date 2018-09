Tryon, day one

Sacrée première journée de dressage à Tryon. On a déjà la gagnante. On se doutait bien que Julia Krajewski serait en tête, le jury aussi. A 19,9 pts, elle prend une large avance et ne sera pas rattrapée. Avec cette reprise quasi irréprochable elle s’approche du record en championnat du Monde en dépassant Michael au Kentucky mais sans égaler toutefois le score de Bettina à Jerez. Mais pourquoi sont-ils tous allemands ? Nos premiers Français d’équipe sont contents de leur reprise et il y a de quoi. Donatien à fait une reprise très précise avec une jument très disponible. Les juges ne se sont pas trop lâchés, on aurait peut-être pu avoir deux points de mieux avec par exemple un 9 à l’avant dernier changement de pied tant il était chouette. Ils ont tenu la tête toute la matinée et sont désormais 6ème (à 10 points de la tête quand même). Maxime a déroulé une reprise agréable et fluide. Le pas d’Opium l’a logiquement pénalisé mais le couple est lui aussi dans le top 10 ce qui place les bleus sur le podium provisoire. Nous devançons les Anglais de quelques dixièmes. Heureusement que Kristina Cook n’est pas dans leur équipe. Les Allemands sont bien sûr en tête, l’avance de la leader compressant la prestation ordinaire de Kaï Ruder. Ce sont les Australiens qui sont provisoirement seconds un petit point devant les bleus. Les juges ont été bien généreux avec Burton qui montait un Colley Lands très tendu.

Demain, Astier ouvrira le bal à 15h (heure franchouillarde). Thibaut passera à 17h38 et Sidney à 22h01. Nous sommes derrière vous. Que le complet produise du beau sport pour compenser le scandale absolu de l’endurance.