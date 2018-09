Tryon avant cross : la France quatrième et le CSO reporté à lundi

Second jour de dressage sans surprise, Julia a gardé la tête. Ingrid a attrapé la seconde place, peut-être moins proche de sa compatriote que prévu. Un poil en dessous de leur note obtenue à Badminton cette année, Ros Canter et Allstard B complètent le podium provisoire. A juste 1 point derrière, on trouve Thibaut et Qing. Du beau travail mais des fautes lors des développements au galop. Elles ont été largement compensées par les yeux de l’amour du juge néozélandais qui gratifiait le couple d’un excessif 80%. Pour Astier, c’est la juge danoise qui a été généreuse. La reprise de Vinci était très satisfaisante, changements de pieds mis à part. Le couple est 9ème ex-aequo avec Padraig McCarthy et Tim Price. Moins de trois points les séparent de Maxime et Opium désormais 31ème et premier couple en dessous de 70%. Entre les deux, que des reprises propres, d’un niveau qui a bien augmenté et qui rend difficile un départage objectif. Dernier bleu à s’élancer Sidney et Trésor font partie du lot. Il n’y avait pas grand-chose à jeter mais de menues fautes d’attitude et une baisse de mordant en fin de reprise et c’est la 22ème position, deux places devant Donatien et Pivoine. Au final du beau boulot de nos pilotes, les objectifs sont tenus. Bravo à eux et à maitre Cornut. Par équipes la France est à une quatrième position qui lui réussit souvent. A 10,4 pts des Allemand, 3 points des Anglais et 0,8 pts des Etasuniens. Les Ausssies et les Kiwis nous talonnent, c’est un mouchoir de poche qui devrait se déplier sur le cross.

Dans tout ça, la principale information tient à la météo puisque des trombes d’eau sont attendues dès samedi soir et toute la journée de dimanche. Il a donc été décidé que le CSO se courrait lundi. C’est plus sage mais la situation est inédite. Quid de la récupération des chevaux ? Quand faire la visite ? Le cross débutera à 17 h (heure française) avec un départ toutes les trois minutes au lieu de quatre. Cela donne 17h30 pour Pivoine, 18h33 pour Opium, 19h06 pour Vinci, 19h51 pour Qing et 20h54 pour Trésor. Le maxi reste à 10 minutes tout rond. Il sera peut-être un poil plus facile à atteindre avec deux obstacles supprimés après l’interminable grimpette de fin de tour : le 23 A (le premier d’une série de 3 coffres surmontés de haies) et le 24 qui devient un obstacle simple. Le sol est bon mais le restera-t-il ? Allez les amis, on range les rancœurs dans sa besace et on envoie du bois. Il y a des places à remonter et c’est à votre portée.

Cliquez ICI pour les résultats en live

Cliquez ICI pour la start list