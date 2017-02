triplé de Karim à Bordeaux

Un succès fou : le Devoucoux Indoor Derby fait désormais partie des « piliers » du Jumping International de Bordeaux. L’épreuve unique en son genre a su retenir les 7 000 spectateurs jusqu’au bout de la nuit, dans une ambiance folle, folle, folle.

Une liste de départ des plus prestigieuses avec trois des quatre champions olympiques français : Astier Nicolas, Mathieu Lemoine et Karim Laghouag (vainqueur 2015 et 2016), mais également les deux premières marches du podium individuel de Rio, l’Allemand Michael Jung (qui avait également brillé l’après-midi dans la première épreuve du Jumping, le Prix Bordeaux Events dont il avait pris la seconde place avec Fisher Daily Impressed) et encore Astier Nicolas, « l’argenté du Brésil ». Parfaitement affûté sur ces épreuves de Derby Indoor – il n’en a pas perdu une seule de la saison, de Stuttgart à Paris en passant par Genève, un autre Français, Sydney Dufresne, était le grand favori de cette édition 2017 !

Pour autant, c’est bien le couple Karim Laghouag et Punch de L’Esques qui réalise l’exploit de s’imposer pour la troisième année consécutive sur la piste bordelaise. Porté par « son » public, le médaillé olympique : « plane totalement ! J’ai gagné les Jeux olympiques par équipe, ensuite j’ai gagné une voiture avec Punch dans la même semaine à Bonnevalle alors que j’étais encore sur mon nuage et là, ça me remet un petit coup de boost agréable. C’est redynamisant pour la saison à venir ». Bordeaux est un concours sur lequel il se sent bien : « entre tous les derby cross indoor, je pense que le profil de Bordeaux est le meilleur. Pas seulement parce que j’ai gagné mais je pense que les chevaux sont vraiment mis dans le confort et mis en sécurité grâce au barème proposé. Et puis, j’ai une pression positive, due à mes victoires ici, qui me porte vraiment et me pousse à faire des choses extraordinaires avec un cheval extraordinaire ».

Une très belle victoire pour une grande soirée en l’honneur d’une discipline qui nous a fait tant plaisir l’été dernier et qui avait donné un sacré coup de projecteur sur l’équitation française. (communiqué)