Trésor Mail blessé !

Trésor Mail, propriété d’Iris de Fleurieu et Agnès Trouble, et monture de Sidney Dufresne a présenté un hématome sous un genou lors du stage de préparation de l’équipe de France.

L’équipe fédérale d’encadrement sportif, en accord avec les propriétaires et le cavalier, a pris la décision de retirer Trésor Mail de la sélection par prudence. La priorité est mise sur le bien-être du cheval et la volonté de le préserver en vue notamment de l’échéance olympique de 2020.

Nous souhaitons à Trésor Mail un bon repos et un bon retour la compétition sous la selle de Sidney Dufresne.

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et le staff fédéral,

Karim-Florent Laghouag et Punch de l’Esques, propriété d’Agnès Célérier – Groupe 1- rejoignent la sélection pour le championnat d’Europe de Luhmuhlen (GER) du 28 août au 1er septembre.