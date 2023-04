Tom dit adieu à son crack

" Mon cher Upsilon, Tu auras été notre rêve éveillé…Dés tes premiers pas, tu auras envoûté Patrick & Mapie de leur réussite. Je me souviens de la première fois que je te rencontrais… Tu m’as bluffé par ton charisme & ta prestance. Personnes ne pouvait rester indifférent devant toi. Papa, maman, Gérard & Philippe se sont rapidement joints à ton aventure. Et quelle aventure! Tu nous laisses que des souvenirs incroyables. Tu auras marqué tant d’esprits par ton éclat & ton talent. Ton second souffle on ne pouvait que te l’offrir tant tu nous as montré le battant que tu étais. Je suis sûr que Camille as été ta confidente et un ange pour toi, elle a su te redonner des ailes. Tu auras pu savourer ces douces années de paix que l’on te devait tant. L’injustice de la vie est revenue te foudroyer sans prévenir. Que tu nous manques Upsilon. Repose en paix mon ami. Le rêve de tout homme de cheval de croiser un jour le chemin d’un tel cheval. La dévotion de toute l’équipe de la Clinique Equine de Meslay autour de toi a été remarquable et nous leur faisons part de toute notre gratitude. Merci à vous"