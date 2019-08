Test Event Nippon

Michi Jung s’oriente tout doucement vers son rêve : faire mieux que Todd et devenir le premier triple champion olympique de complet. Il a remporté le test event de Tokyo avec le plus jeune cheval de la start list (seulement 16 partants): Fischerwild Wave un 7 ans qui prépare bien le Lion, après sa victoire à Strzegom et sa 4ème place à Jardy. Le reste du podium est constitué de chevaux Français : Vick Du Grisors que Maxime Livio avait vendu en 2017 est second sous la selle du Japonais Ryuzo Kitajima et le trosième n’est autre que Bart L qui avait gagné le dressage. Pas de cavalier tricolore mais un voyage d’étude de Michel Asseray impressionné par la qualité des infrastructures. Les chevaux ont eu chaud malgré un cross réduit à 11 obstacles. On devrait être proche des conditions vécues à Hong Kong en 2008.