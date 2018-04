Tartas, suite et.... FIN.

Le rideau s’est fermé sur la seconde édition de l’international landais et on espère vraiment que l’aventure pourra continuer. Journée de CSO. Le CCI2* a été remporté par Nicolas Touzaint et Véndée Globe, une marseillaise de plus pour le HDC. En forme Nico a nénanmoins perdu la seconde place à cause d’une petite barre d’Ult’Im au profit de Victor Levecque / RNH MC Ustinov suivi de Mathieu Lemoine (Capito VD Lindenbergh) double vainqueur de la « remontada Equistro ». Dans le CCI* Marie Charlotte confirme avec Anabolia devant le partenaire de Maxime Livio, Billy Elmy, meilleur 7 ans de l’épreuve. Le CIC* reste dans l’escarcele de Miss Wanted Fast, ex de Nic Touz, sous la selle de Fanny Barrière.