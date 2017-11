Tartas les premiers titres et !!!

Transformation des 4 carrières de dressage en terrain de C.S.O. et c'est ce matin que le premier titre amateur a été décerné, celui en Amateur 4 avec la victoire de Naïa Charriton, J'Adore Ths, une élève de notre basco Landais Jérome Laclau. C'est vrai que Michel Asseray au micro avait un peu mis la pression à partir du top 10, Alice Brillaud et Radjah des Salles y auront sucombé sur l'ultime obstacle.

Notre ami Jean Roore passait le temps comme il pouvait, puisqu'il n'avait aucun client et que "c'est la dernière année qu'il vient".. 20 eme édition de la chanson.. C'est ça qui nous plait Jean ! Et Papy Cookie commençait son recrutement.

Du CSO en haut, du cross au milieu, un vrai week-end de sport toujours sous le soleil et trois autres titres décernés.

En Amateur 2 Seniors, Sandra Simon et Haskar Del Chapulin partaient en seconde position, les 4 points de Charlotte Castinel, Quality d'Almady,lui permettent de monter sur la plus haute marche de ce cher podium.



Amateurs 3 Seniors, la palme revient à Noemie Cantier, Banco d'Aubrac, si je ne m'abuse une élève de Philippe Bonnet devant Camille Douguet, Popstar de Barbereau, du C.E. de Senlis, club dont j'ai eu le plaisir d'être le président au début des années 70 !!!

Mais, Pati, arrête de raconter ta guerre, dit plutôt que deux élèves de Jérôme Laclau récidivent en prennant les deux premières places du podium en Amateur Jeunes 3; Pia Carrere et Laura Visensang, et laisse comme promis la place à Michel Asseray !!