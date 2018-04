Tartas, journée de cross

Journée de cross intense, les 4 épreuves se sont déroulées sous le soleil et un sol au top.

Le CIC** a vu son podium un peu modifié. Se partagent au chrono la 3ème place les deux jeunes Victor Lévecque et Heloise Le Guern à l’avantage du premier, la seconde place est pour Astier Nicolas, et la tête est gardée par Donatien et Pivoine qui font un retour parfait.

Les formats longs n’ont pas beaucoup bougé, le parcours était très galopant et assez facile pour bien débuter la saison. Dans le CCI** Thomas Carlile laisse tout de même la tête avec un refus à Nicolas Touzaint 1er, 2ème. Le reste du classement ne change pas. Le CCI* pas de changement. Le CSO de demain sera donc décisif. En tête du CIC* Miss Wanted Fast et Fanny Barriere. Eux aussi doivent encore sauter demain.