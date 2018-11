Tartas... Championnat amateurs.

A peine les lumières de Pau étaintes, le grand cirque du complet s'est déplacé à quelques kilomètres pour accueillir les championnats de France amateurs.

430 partants, un nouveau record, pour cette dernière édition tarusate de ces championnats, la main passant à Fontainebleau pour 2019.

Météo mitigée pour cette première journée et déjà les premiers classements après le dressage pour les jeunes, avec pour les amateurs 1 Camille Couesnon et Qui Dit Mieux du Palet, Ecuries du Moulis, devant Clothilde Leglise, Unicolore Chayotte, Ecuries Favereau et Margot Montagne, Vol Céleste, Ecurie de la Guiche.

Pour les autres épreuves, le programme et les résultats, rendez-vous chez nos amis de horse-and-competition.

Demain, dressage pour les séniors et début des cross sous une météo qui s'annonce clémente.