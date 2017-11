Tartas. Championnat amateurs.

Des changements à Ous Pins, et personne ne s'en plaindra. Le traditionnel bouchon accueil, le village à déménagé comme pour l'international de début d'année. Exposants, carrière de cressage, à l'anglaise et même le dernier bastion de la tradition; Espace Jean Roore et Traiteur Landais, ont rejoint la plaine dite du CSO.

Une météo de rêve, avec fraîcheur le matin et soleil bien agréable toute la journée pour ce rassemblement des compléteurs de France. Dressage commencé mercredi matin sur 4 carrières et dès cet après midi les premiers cross.



Notre DTN de complet au micro toute la journée pour annoncer les notes de dressage de chaque catégorie et de la bonne humeur partout même si parfois quelques larmes de déception accompagnent la sortie du rectangle.

Vous pouvez suivre en direct les résultats sur : https://www.horses-and-competitions.fr/fr/concours/327

A demain pour un autre rendez-vous et les premières impressions de Michel Asseray.