Tartas, ça continue

Samedi veille de cross à Tartas. Une longue journée s’annonce avec beaucoup de monde à passer. Heureusement la machine est bien huilée et les cross concoctés par Didier Dhennin ne devraient pas être pénalisants outre mesure. Passons sur les couacs d’organisation et de règlement qui ont pu rendre le briefing un peu houleux, l’international landais est des plus précieux en début de saison. Le CCI** est dominé par Tom Cartlile et Atos Barbotière devant un doublé provisoire de la maison Touzaint (Ult’Im et Vendée Globe). Le 2* court à déjà passé les deux premiers tests avec la domination de Donatien et Pivoine. Le gros morceau (à plus de 100 partants) c’est le CCI* avec Charlotte Fuss et Anabolia en tête mais, jeux des coefficients oblige, les ¾ sont à moins de 10 points de la tête. On annonce un temps beau et chaud plus que nécessaire pour compenser les trombes d’eau subies ces jours derniers et pour assainir le bourbier.