77 couples dont 26 individuels. 19 nations dont 13 ayant constitué une équipe.

La nation invitantes n'a trouvé que 5 couples sur les 12 possibles.

Ils sont tous arrivés sur place.

Demain la première inspection des chevaux et le tirage au sort.

On vous tient informés.

Bonne compétition sous la pluie prévue.

ET ALLEZ LES BLEUS !

(liste ci-après)