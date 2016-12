Semaine Parisienne pour le complet.

Débutée mardi, elle ne s'est achevée que vendredi. Bien sur pleine d'émotion, elle n'aura duré que du mardi midi au mercredi midi pour votre serviteur, ses poumons fragiles supportant mal la pureté de l'air d'Ile de France.

Mardi après midi, accueil des médaillés équitation à l'Assemblée Nationale à l'initiative de Jacque Myard, député maire de Maisons-Laffitte avant le verre de l'amitié dans les salons de la questure. Puis direction le Gaumont du Bd des Italiens pour la longue remise des prix de la saison 2016 avec un point d'orgue pour les "Olympiques" avant le Gala de la Fédération qui a du se terminer bien tard pour certains. Petite info presque vérifiée... Piaf et Astier en ayant déjà fait la demande, il se pourrait que 3 ou 4 couples français soient de la partie au CCI **** de Lexington fin avril.

Fin de semaine vendredi au salon du cheval, à l'occasion de le remise des Trophées de l'année L'Eperon. Flora de Mariposa et Geneviève Mégret sa propriétaire, recevaient celui du meilleur cheval toute catégorie, tandis qu'Astier s'adjugeait l'Homme de l'année et Piaf de B'Neville, mon bon vieux Ben, ceux de meilleur cheval de complet et meilleur selle français. La saison est finie et avant de retrouver pour quelques semaines ma chère Ile de la Réunion, encore un grand merci à vous tous et surtout à mon vieux complice de 30 ans, Guigui, sans oublier tous les autres, Moun, Popo(griselda), Romain... etc.