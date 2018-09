Seconde marche à Waregem

Waregem n’a pas été un concours de dressage et ça nous a bien arrangés. Il faut dire que la juge Suisse avait copieusement chargé tout ce qui était tricolore. Le décalage horaire avec Tryon sans doute… Toujours est-il que l’équipe de France, 4ème après le dressage, 6ème après le CSO ne pouvait que remonter en comptant sur un cross sélectif. Le sol en a rebuté un bon nombre puisqu’ils étaient 13 à ne pas partir. Le même nombre s’est retrouvé éliminé et aucun n’a été maxi. Certains n’ont pas pas essayé à l’image de Jung ou Fox Pitt alors qu’ils avaient de très bonnes places à défendre. Les Allemands qui dominaient tranquillement la compétition jusque-là puisque le podium individuel est exclusivement allemand. Dommage pour eux, seule la gagnante Julia Krajewski faisait partie de l’équipe avec Samouraï du Thot. Scénario analogue chez nous qui laisse la victoire aux Anglais puisque ce sont les individuels qui ont le mieux réussi avec Clara Loiseau / Wont Wait 4ème et Nicolas Touzaint / Eboli 5ème. Des stratégies réfléchies en préservant les couples d’avenir et ceux qui étaient là pour faire un galop. Sur 7 étapes courues, la France en a couru 5 et gagné 4. Plus donc cette méritoire seconde place en Belgique au crédit d’Astier / Alertamalib’Or, Nicolas : Vedéee Globe’jac, Alexis / Trompe l’Oeil d’Emery et Marie caroline / Picasso d’Oréal. A l’approche de la dernière étape à Boekelo, les bleus restent en tête mais ils ne devancent plus que de dix points les Anglais.