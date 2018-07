Second jour à Fontainebleau

Ce vendredi 13 juillet a plutôt été de bon augure pour les cavaliers français de concours complet. Comme ses Jeunes Cavaliers ce matin, ses Juniors ont conservé la deuxième place provisoire à l’issue du dressage. Grâce aux jolies reprises de Zazie Gardeau et Anouk Canteloup hier, rejointes par Julie Simonet, Chiara Autin et Antoine Deletain de Vienne, la France poursuivra la compétition avec un total par équipes de 85,10 points, soit cinq de plus que l’Allemagne et quatre de moins que les Pays-Bas. Anouk Canteloup a conservé la deuxième place du classement individuel avant le cross. À l’issue de cette journée, Pascal Forabosco, entraîneur national s’estimait satisfait. « Je trouve que les juges n’ont pas été très généreux avec Julie Simonet ce soir, mais je suis tout de même satisfait de conserver notre deuxième place avant le cross. Tous nos chevaux ont déjà couru ce type de parcours donc, même si on ne peut jamais écrire le sport, je suis assez confiant. En tout cas, tous les couples ont les qualités et l’entraînement nécessaire pour y arriver. » Les Juniors ont rendez-vous demain, dès 11 heures, pour en découdre avec le parcours de cross proposé par le chef de piste Pierre Michelet. Les Jeunes Cavaliers leur succèderont à partir de 15h30. » (Source CP) On suit ça depuis Jardy où, le cross semble aussi une course plate mais il faut se méfier des pistes de Pierre quand elles ont l’air faciles.