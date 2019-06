Saumur Grand National, acte 1

C’est la première fois que Saumur est l’étape juniale du Grand National. Un moment de l’année ou les conditions de terrain commencent à être sensibles. Annulée pour trop d’eau l’année dernière le Pin l’aurait été aussi cette année pour les mêmes raisons. Croisons les doigts pour les championnats d’Europe dont la confirmation est tombée pour 2021. A Saumur c’est plutôt l’inverse avec un terrain dur mais sur lequel un gros travail a été fait pour le rendre au top pour les 24 partants de cette étape confidentielle. Sans surprise après le dressage, c’est le couple champion de France qui est en tête. Atos Barbotière décroche la seconde place pour sa seconde participation à ce niveau. Mention spéciale pour les filles puisque Thaïs et Quamilha sont 3ème et que Clara une semaine après Luhmühlen a ses deux chevaux dans le top 10. Volnay de la Triballe 6ème aurait même mérité d’être plus haut dans le classement. Le cross intéressant techniquement verra sont dénouement avant l’arrivée de la chaleur. Les résultats sont à suivre ICI