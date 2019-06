Saumur Grand National

A 15 partants, le CSO de la troisième étape du grand national n’aura pas duré longtemps. Trois sans faute dont Quoriano parfait à domicile pour la seconde place devant Mathieu Lemoine / Quickness. Arnaud qui empile les sans faute puisqu’il réalisé le seul de la pro 1 avec Viktor de Diane derrière second là aussi derrière le champions 7 ans en titre Bakar de l’Océan. L’autre « noir » de l’épreuve terminait lui au pied du podium après un concours en demi-teinte : un dressage au dressage au cordeau, un dispute de vieux couple sur le cross et une petite barre au CSO. C’est la même à l’entrée du double que se sont offerts Thaïs et Quamilha mais le couple y avait droit. Une belle victoire dignement célébrée mais elle n’effacera pas le cauchemar de ce week-end. On pense à ceux auxquels Rebelle de Neuville manque. Courage à Thomas, Anne, Mélanie, Camille, Jean Claude…