Qu’elle est dure cette reprise olympique ! Succession d’épaules en dedans et d’appuyers au trot, zig-zig au galop et une diagonale avec deux changements de pieds après le passage du coin à faux qui en a déstabilisé plus d’un. A ce petit jeu Qing a été le roi les juges en ont été d’accord à plus de 77%. Il était suivi de Bakar de l’Océan, vous savez le cheval champion des 7 ans mais non qualifié pour le Lion en 2018. Très à l’aise dans cet exercice et bougeant très bien le partenaire de Louis Seychal coiffait au poteau des couples bien plus capés. Tom Carlile complétait le trio de tête après une reprise sans fausse note et très rythmée de Birmane. 10 couple au-dessus des 70% mais beaucoup en défense, contractions, jusqu’à la rébellion pour certains. Le CSO sur la carrière du pôle France ne dépaysa personne mais le chrono serre et quelques fautes, notamment sur la ligne en 5 foulées entre le n°4 et le n°5 en ont cueilli quelques-uns. Cinq couples sur les 35 partants ont gardé leur score de dressage dont Karim avec ses deux chevaux. Les deux premiers devant les juges avec une barre chacun rétrogradaient second et quatrième au profit de Birmane qui ne perdait que 4 secondes. Quoriano et son cavaliers très en forme rajoute une seconde touche de noir sur le podium provisoire. Parmi les couples en vue on notera Aisprit de la Loge qui a fait une belle reprise mais qui a complètement raté son premier changement de pied il remonte 6ème avec un tour sonore mais sans faute. Il devance Aboslut Gold encore moins inspiré au dressage mais plus à l’aise sur les barres. Déception pour Totem de Brecey moins dans la propulsion que d’habitude sur le dressage et un 4 points sur le vertical n°2 du CSO. Coup de chapeau pour finir à l’inoxydable Jean Teulère qui fêtait ses 66 ans la semaine dernière et qui monte trois chevaux ! Le cross de dimanche est similaire à celui d’il y a deux ans. Les 8 enchainements vont crescendo donnant une impression de facilité que vont sans doute démentir quelques incidents en fin de tour.