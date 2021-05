Saumur CCI c'est parti

Jusque-là le huis clos n’est pas trop déstabilisant… il n’y a jamais grand monde pour une première journée de dressage. Les spectateurs n’auraient d’ailleurs pas perdu grand-chose tant peu de prestations sont sorties de l’ordinaire. Il est vrai qu’à force de voir la reprise olympique on trouve celle des championnats d’Europe déroulée à Saumur un peu morne alors qu’elle n’est que plus fluide. Aucun Français n’a passé la barre des 70% En tête on trouve Stefano Brecciaroli avec Bolivar Gio Granno (malgré son nom c’est bien un Anglo né en France et débuté il y a quelques années par Aurélien Leroy). Suivent Raf Kooremans et Dimitri N.O.P. Premier Français et donc sur le podium provisoire Arnaud Boiteau et Quoriano ont surtout pris des points au galop après quelques contractions visibles dans le travail au trot. Ils sont sur les rails d’une qualification pour les Europe devant Thomas Carlile / Zanzibar Villa Rose et Camille Lejeune / Noreway Harry ex-aequo. Demain on attend des reprises plus démonstratives qui permettront aux juges de se lâcher, un peu comme dans le 3*S où pour le moment Astier tient la corde avec Alertamalib’Or et un Joli 76,31%. Pour le cross du 4*, les premiers éléments donnent une impression d’un tour abordable sur la distance minimum règlementaire. On vous en dira plus demain.