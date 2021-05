Saumur après dressage

On savait que la reprise de l’italien en tête de la première journée serait battue et de fait ils sont 6 à lui être passé devant. En tête, la seule Allemande du concours Juila Krajewski avec Amande de B’Neville. Le même élevage que Piaf, mais un modèle plus fait pour des airs revelvés dans un rectangle que pour avaler des rubans de chlorophylle. Le couple avait déjà couru en 4*L l’an passé à Strzegom mais avait fini le cross à 20 points. Suivent une brochette de bleus dont on attendait les performances. Birmane que deux des trois juges ont vu en tête a satisfait son cavalier. Eboli qui a déroulé très proprement avec en plus les quelques point supplémentaire pour la notoriété du Nico national. Aisprit de la Loge qui n’a pas déçu (cf ce qu’en dit Michel Asseray) mais sur lequel les juges eu peu lâché de points… pas facile de décoller après un premier arrêt à 5. Gireg est ex-aequo avec Gwendolen (ça fait breton tout ça non ?), pas mal pour une rentrée même si la cavalière espérait mieux de Romantic Love. Karim et un Triton en progrès ferment la marche des français au-dessus de 70%. Suivent dans le top ten Quoriano et un Babylon trop hétérogène avec un protocole avec des 9 et des 4 !

La première moitié du classement se tient dans 10 points donc tout peut bouger sur le cross même si les difficultés sont très classiques et peu nombreuses (c’est mon avis mais d’autres bien plus éclairés trouvent qu’il y a largement de quoi faire). Le chronomètre ne devrait pas non plus être une difficulté puisqu’il y de beaux enchainement de sauts de volée et pas grand-chose pour ralentir les couples. Peut-être que la condition fera la différence. Il faudra du souffle pour sauter la table qui trône en haut du montézy et une longue pourrait bien faire cabaner l’affaire. Saluons le travail qui est fait avec acharnement pour améliorer un sol bétonné comme au mois d’aout. Il devrait un avoir du beau spectacle y compris dans le 3* dominé par Maxime Livio et Elvis de Hus.