Saumur après cross

Bon j’avais raison pour le cross peu ardu mais je me suis bien trompé pour Amande de B’Neville. La bête à cornes a une vrai belle galopade et a été menée avec une précision redoutable dans les tracés et les abords. Résultat Julia Krajewski a conservé la tête, toujours devant Thomas et Birmane qui eux écopaient de 3,2 points de temps… il manquait un peu de distance pour rattraper le temps perdu après un petit coup de mou en haut du montézy. Ils sont toujours dans la même barre. Sur le papier une des deux juments est à 70 % de sans faute à l’hippique l’autre est à 72 %. On ne dira pas par superstition que c’est à l’avantage de la plus jeune des deux.

Derrière le classement a un peu bougé, c’en est surprenant sur un tour qui a vu plus des ¾ des couples franchir la ligne d’arrivée sans incident dont 6 dans le temps imparti. Peu d’incident même sur la partie plus technique de début de tour. Nicolas doit encore pester de ce MIMS cassé sur la spa n°16 qui lui coute sa 3ème place. Gireg et Aisprit ont perdu 20 secondes. Des ennuis qui profitent à Karim et Triton maxi de belle manière et sur le podium provisoire. Ils sont ½ point devant un Astier / Babylon qui ont fait une belle remontée depuis la dixième place. Très bon comportement également d’Arnaud et Quoriano, ce n’est pas si courant sur un format long. Gwendolen est sixième à deux barres de la tête, pas si mal pour la rentrée de Romantic. Ils vont tous devoir s’appliquer demain, il y une sélection au moins européenne à la clé.

Bravo à Zazie Gardeau pour sa victoire dans le CCI3*-S d’autant plus méritoire que c’était une première à ce niveau avec Cesar de Commarin.