Saumur, acte 2

L’édition 2019 du CCI de Saumur commence à désigner ses champions, Nicolas Pertusa dans le 2*L, Pierre Texier dans le 3*S. Restent les CSO du 3*L dans leqeul la chine se rapproche de la quylification olympique et celui de « la grosse » qui ne devrait pas durer longtemps : ils ne sont plus que 23 sans compter que l’inspection des chevaux devrait voir une ou deux défections. Le cross a connu un lot normal d’incidents sans que se dégage une difficulté particulière. Comme prévu c’est le chronomètre qui a fait la différence sur un cross « twisty », roulé serré et avec un sol assez ferme. Aucun maxi donc et il fallait être un génie de la pendule pour s’en rapprocher. A tout seigneur tout honneur c’est Jean Lou Bigot et Utrillo du Halage qui ont été les plus rapides. Avec seulement 6 secondes ils ont fait un bond de 10 places dans le classement pour se retrouver à une barre et une seconde de la tête. Tout aussi rapide, mais avec une option sur la combinaison de la sablière trop étriquée pour la grande action de son cheval, Burton reste en tête.

Il n’a droit à rien et peut rester serein, le CSO est la spécialité de Polystar qui est déjà sorti sur 145 en CSI 4*. Reste que Nicolas et Absolute Gold sont capables de faire un aussi beau CSO que leur cross l’a été. Victor Levecque et RNH MC Ustinov sont eux à une barre de la tête. Pour une première, ce serait déjà une grande performance pour eux que le podium provisoire reste en l’état.