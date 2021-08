Saturday night fever

Il y a de quoi se réjouir après ce cross qui a permis une belle remontada des bleus. Mais c’est un sentiment mitigé au réveil de cette très courte nuit. D’abord Jet Set a dû être euthanasié. C’est un drame pour Robin Godel, nos amis suisses et toute la famille du complet. Ensuite les pauvres Thaï chargés d’ouvrir ce cross et dont aucun ne l’a terminé, vraiment dur pour le pays du sourire et son staff tricolore. Triste enfin pour Michael Jung. Elle aurait été si belle l’histoire du triple champion olympique. Tout ça à cause d’un MIM. Les MIM rouges sont un élément indéniable de sécurité et il est difficile d’être d’accord avec ceux qui disent que ce n’est plus du complet, mais les MIM jaunes deux fois plus sensibles comme sur cette satanée pointe n°14 transforment clairement le cross en derby.

Bon il reste que nous avons fait un bond de géant dans le classement et que quoi qu’il arrive les anglais ont dominé les débats de la tête et des épaules. (analyse et interviews dans la suite)



Laura et London 52 sont les auteurs du plus beau cross de la journée avec une aisance bluffante. Si la britannique avait mieux géré sa détente de dressage elle était quasiment assurée du titre olympique ; alors que là elle aura fort à faire avec Julia Krajewski et Oli Townend devant elle. L’Allemande sauve l’honneur de son pays après un cross qui nous a encore régalés de la belle galopade d’Amande de Bneville. C’est quasiment leur seule chance de médaille germanique après les 11 points de Michi et le dérobé de Sandra – à nouveau une trajectoire pourrie dans l’eau, on va finir par appeler ça une Auffartette. Kazuma Tomoto quant à lui lui sauve l’honneur à domicile après un beau cross de Vinci de la Vigne et une cinquième place individuelle au provisoire. Il n’a plus d’équipe tout comme la Suisse, le Brésil, la Pologne, la Suède et la Thaïlande (avec le nouveau règlement les équipes restent néanmoins classées avec 200 points par couple perdu) . Ce sont les Australiens qui sont désormais seconds à plus de 4 barres de la tête. Très beau cross du vétéran Hoy avec Vassilly. Très aidé il faut le dire par une longue période d’arrêt rafraichissante. Ce détail qui n’en est pas un pourrait bien changer la face du podium par équipe. La France est désormais dans le bronze soit un bond de 6 places. Elle n’a concédé que deux point sur le cross (1 seule seconde pour Nicolas et 5 pour Christo qui a pris une option) sans lesquelles les bleus seraient seconds. Le job est fait. Totem est arrivé bien fatigué, il faut maintenant récupérer. Nico a fait un top cross et cette seconde de trop ne coute –pour le moment – rien à son classement individuel ni par équipes. Karim s’est à nouveau transcendé pour le drapeau tricolore. C’est vraiment son concours et ce n’est probablement pas fini. En individuel ils sont respectivement 8ème, 13ème et 11ème entre 2 et 3 barres de la tête. Nos compatriotes n’ont qu’une barre d’avance sur les kiwis qui ont été un peu ternes sur ce concours ce n’est Tim Price au pied du podium avec Vitali son petit cheval noir, on aurait cru revoir Charisma.

A l’approche du CSO chaque équipe dispose d’une avance sur sa poursuivante de :

Grande Bretagne : 4 barres

Australie : 0 barre

France : 1 barre

Nouvelle Zélande : 1 barre

États-Unis : 1 barre

Entre la seconde place Australienne et la sixième place Allemande il n’y a que 3 barres !!

Tout reste possible. Ceux qui ont trouvé le cross stressant feraient bien de prendre du valium pour le CSO.

Malgré les rebondissements Avec 8 MIM, 10 éliminations, 13 refus le cross n’a pas été si sélectif que cela et avec 9 couples maxis, on est au triple de ce qui était prédit. C’est celui qui s’oriente vers une double médaille d’or pour sa première participation, alias Oli le numéro 1 mondial qui parle le mieux de ce cross "Je pense que la performance était sans pareille de tous les couples britanniques. Le parcours était à peu près comme nous l'avions prévu – un travail acharné dès le départ. C'était assez désorientant pour les chevaux, ils ne savaient pas trop quand ils avaient fini. Lorsque j'ai ralenti Ballaghmor avant le contrebas n°16, il pensait qu'il avait terminé et à nouveau en passant devant les tentes pour aller vers le n°18, il a commencé à ralentir. Il n'était pas physiquement fatigué, mais mentalement, c'est fatiguant et déroutant de monter et descendre la même piste encore et encore. »