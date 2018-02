Salut Julien !

Notre ami Florent nous fait part de cette bien triste nouvelle !!



" Après la disparition de Christophe la semaine dernière, c'est Julien Flochon qui nous a quitté hier. Autre âge, autres circonstances, autre chemin de vie, mais la même gentillesse, la même douceur, le même sourire vissé aux lèvres.

La vie ne l'avait pas épargné malgré son jeune âge mais il faisait partie de ses gens pour lesquels on est heureux de se lever à 4h du matin, faire 300 km et passer la journée ensemble sur les terrains de concours.



Il avait commencé à tutoyer les sommets avec la bonne Maya du Couvent, l'emmenant en quelques années depuis la 4B de Brazey en Plaine, jusqu'à la Pro1 de Pompadour et le CIC** de Cluny. Toujours attentif et mesuré avec ses chevaux, il avait racheté un bon jeune, comme on dit, sur les conseils avisés de sa pote Mag'.

Hoss Z tout droit venu de Belgique, commençait tout juste à faire ses gammes en concours complet, trois sorties à 6 ans, trois primes. Ces deux là étaient promis à un bel avenir. La vie en aura décidé autrement.

Toutes nos pensées vont vers Caroline, sa compagne et Magali, sa vieille pote de concours.

Tu vas terriblement nous manquer, repose en paix copain. "

Ses obséques laïques sont prévues mardi 27/02 à 15 h au cimetière de Montluel.