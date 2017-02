Séminaire FEI sur la sécurité en Concours complet

©FFE/MA

Le séminaire annuel de la FEI sur la sécurité en Concours complet s'est déroulé ce weekend a Tattersalls ( IRL ).

Cette édition a rassemblé une centaine de participants du monde entier : safety officer, chefs de piste, juges et délégués techniques.

Nous avons posé quelques questions à Michel Asseray, DTN adjoint en charge du Concours complet à la FFE présent pour la France avec Pierre Michelet, chef de piste international.

Comment s'est déroulé ce séminaire ?

Michel Asseray : « Le programme était très dense avec de nombreuses interventions sur l’approche de la sécurité en Concours complet. Les journées étaient pilotées par David O'Connord responsable du groupe de travail sécurité à la FEI. Nous avons assisté a de nombreux témoignages des différents acteurs de notre discipline avec entre autres la présence d'Andrew Nicolson représentant les cavaliers, de Chris Bartle pour les Coachs, de Mark Philips pour les chefs de piste. Ils nous ont fait part de leur ressenti et de leurs propositions sur l’avenir du cross et des moyens mis en place sur la sécurité. »

Avez-vous pu vous exprimer ?

M. A. « Oui bien-sûr nous avons eu tous les jours des groupes de travail sur les sujets qui nous préoccupent, et notamment sur l’éducation et la responsabilisation des athlètes, des coaches qui est la première priorité en Concours complet. »

Y a-t-il des nouveautés du coté de la construction des obstacles ?

M. A. « Nous avons beaucoup échangé sur les deux systèmes existant que sont les « mims » (système suédois) et les « pin’s » (système anglais) et avons eu aussi quelques présentations de prototypes d’obstacles qui pourraient s’affaisser sous l’impact d’un choc. »

Y a-t il des études sur les chutes en Concours complet et des statistiques nationales?

M. A. « Nous avons transmis des documents début Janvier à la FEI. La Fédération est satisfait des chiffres pour la France qui évoluent en faveur de la sécurité des cavaliers et chevaux. On constate une baisse des chutes de cavaliers de 16% sur l’olympiade et une baisse de 19% des chutes des chevaux sur la même période.

Cette baisse s’explique par les moyens mis en place par la France, comme notamment des points de pénalité pour les amateurs en cas de parcours trop rapide, l’option lente obligatoire après un refus, ou encore le système de qualification progressif des couples pour les niveaux d’épreuves supérieurs en fonction de leurs résultats. La FFE sensibilise également régulièrement les différents intervenants de la disciplines, officiels, entraineurs et cavaliers à travers des formations axées sur la sécurité.

La sécurité reste la priorité de la FFE et tout est mis en place pour continuer à améliorer la gestion des risques liés à notre sport. » communiqué FFE