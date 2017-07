Sélections juju et jcav

Les sélections Championnat d’Europe de Concours complet des équipes de France Juniors et Jeunes cavaliers à Millstreet (IRL) du 19 au 23 juillet 2017 sont à lire dans la suite.

Catégorie Juniors (14-18 ans)

Par ordre alphabétique

- Chiara Autin & Urban Legend Blues, propriété de sa cavalière

- Morgane Boudot & Porto Ric’or, propriété de Philippe et Morgane Boudot

- Victor Gonclaves & Woldstreek, propriété de Nathalie Goncalves

- Chloé Mariani & Dumbleton, propriété de la Sci Jigsaw

- Romain Sans & Unetoile de la Serre, propriété de Carole et Eddy Sans

- Julie Simonet & Sursumcord’or, propriété de Karine Larrazet



Catégorie Jeunes cavaliers (16-21 ans)

Par ordre alphabétique

- Victor Burtin & Early Van Ter Nieuwbeke, propriété de Nicolas et Léopoldine Burtin

- Marie-Charlotte Fuss & Sillas de la Née ou Anabolia, propriété de sa cavalière et de « Les potes à pupuce »

- Héloïse Le Guern & Orage de Longuenée*ENE-HN, propriété de l’Ecole Nationale d’Equitation

- Victor Levecque & RNH MC Ustinov propriété de la Sas. Equi-pol et de FC Holding ou Phunambule des Auges, propriété de la Sas. Equi-pol et de Olivier Thibaut.

- Thaïs Meheust & Quamilha, propriété de Corinne Meheust ou Risotto Mail, propriété de l’Ecurie du Cerisier Bleu