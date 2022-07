Sélection poons

À la suite du choix fait par le chef d’équipe et sélectionneur national Gilles Viricel et l'équipe fédérale d'encadrement sportif, les couples suivants feront le déplacement en Pologne pour défendre les titre acquis par équipes et en individuel l'an passé. Quatre duos composeront l'équipe de France et deux courront uniquement en individuel. Par ordre alphabétique :

Zoe BALLOT, licenciée au HARAS DE LA JONCHÈRE (77) & VOLTAIR DE LALANDE, propriété de sa cavalière

Laurick HARDY, licencié au C H LE CENTAURE (26) & DUNCAN'S STAR, propriété de son cavalier

Ambroise MAINDRU, licencié chez CATHY TEAM (49) & VERSAILLES DES MORINS, propriété de Carole et Charles MAINDRU

Maé RINALDI, licenciée LES ÉCURIES DE CHAMPLONG (42) & BOSTON DU VERDON, propriété de Brigitte RINALDI

Clément TONON, licencié au PONEY CLUB DU NIAVARAN (14) & VIDOCK DE BERDER, propriété de Judith et Clément HERVIEU

Océane VILLETON, licenciée à JOUAULT ÉQUITATION (38) & BABYLON NIGHT GRAVES, propriété d'Océane, Cécile et Christophe VILLETON