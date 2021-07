Ride For Thaïs : un T shirt pour une cause

A quelques semaines de l’échéance majeure de l’année, alors que la sélection française vient d’être annoncée, le Fonds de Dotation Thaïs Meheust lance avec l’aide de deux passionnés de concours complet le t-shirt « Pour le complet mon cœur galope. » Fabriqué en quantité limitée, il offre la possibilité aux supporters des Bleus d’afficher leur soutien tout en réalisant une belle action. En effet, les bénéfices de cette opération seront entièrement reversés au Fonds de Dotation Thaïs Meheust qui vise à soutenir les jeunes athlètes féminines dans leur ascension vers le haut niveau (voir dans la suite).

Début 2020, alors que la planète ne savait pas encore qu’elle se retrouverait enfermée à double tour pour de longs mois, l’idée d’un t-shirt en soutien aux cavaliers de concours complet naît dans l’esprit fertile de quelques inconditionnels. Franck Montmain, passionné et illustrateur à ses heures perdues, imagine un dessin original et en fait don au Fonds de Dotation Thaïs Meheust. Quelques échanges plus tard, il est décidé que cette création trouverait sa place sur un t-shirt accompagnée du slogan désormais bien connu « Pour le complet mon cœur galope » imaginé par Vincent Erder, propriétaire de chevaux et fidèle supporter du complet tricolore.

C’est ainsi que vit le jour ce t-shirt original, unique par son double objectif : afficher son soutien au concours complet tricolore et contribuer au Fonds de Dotation Thaïs Meheust. Cette structure, créée en hommage à la jeune cavalière, vise à soutenir les jeunes athlètes féminines dans leur quête du haut niveau. C’est pourquoi le #rideforThais , largement partagé par les cavaliers sur les réseaux sociaux encore aujourd’hui, accompagne ce visuel.