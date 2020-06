Reprise au Lion

La saison sportive est enfin repartie avec le concours SHF organisé au Lion d’Angers. Une participation record et une réussite que nous décrit l’ami Jean Guy Issaly responsable sportif du Mondial et chef de piste de ces épreuves jeunes chevaux.

Les résultats consultables ici ont fait la part belle aux juments puisque c’est Danse avec les Loups la fille de Totilas qui s’imposait dans les 7 ans sous la selle de Nicolas Touzaint. Chez les cadettes, deux filles d’Upsilon prenaient l’avantage : Etoile du Beliard chez les 6 ans avec l’ancien cavalier local Tom Carlile et Fly Up de Banuel avec le nouveau cavalier local Mathieu Lemoine chez les 5 ans. Dans les 4 ans c’est Grafite d’Ilohe qui obtenait les meilleures notes.