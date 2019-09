Que dire ?

Toute la famille du complet est glacée d’horreur. On n’en peut rien dire à part toute notre amitié et notre soutien à Corine et Marco.

Nous pensons croire que Thaïs aurait voulu que l’histoire de ce sport qu’elle aimait tant continue de s’écrire. Sébastien le fait magnifiquement à Burghley avec une 9ème place au provisoire après un cross de toute beauté. Nous avons œuvré pour que demain il y ait des brassards noir sur le 5*. Les amis de Thaïs ont lancé le hashtag #rideforThais. Ça va être dur, mais la vie continue.