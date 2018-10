Que d'émotions à Pau !

A vant de se faire chaleureusement féliciter pour son énorme victoire Thibault s’est d’abord fait engueuler. Descendre de cheval avant sa sortie de piste aurait pu être très grave. Que ça serve de leçon et savourons nos trois jeunes français dans le top 10 d’un 4*. Deux sur le podium. Un sur la première marche !

Seulement 6 sans-faute dont Gemma Tattersall avec ses deux chevaux. Seconde avec Pamero à 0,4 points près ça passait pour elle qui se désolait un peu de n’avoir pas encore de grosse épreuve à son palmarès, mais ce sera pour Badminton 2019 assure-t-elle.

Thibault avait doit à une barre et il renversa le n°3. Un excès de confiance de sa part tant son cheval était fantastique à la détente. 10 obstacles en apnée pour le public. 10 obstacles montés au millimètre. Clara aussi avait droit à 4 points pour rester sur le podium puisque Be Touchable le cheval d’Izzy Taylor n’avait pas été présenté à la visite et que Rose Canter sortait du CSO avec 9 points ruinant les espoirs de l’Anglaise de devenir la nouvelle n°1 Mondial.

Alexis lui sortait de piste avec deux barres mais la satisfaction de la victoire de son pote du pole jeune et d’avoir remonté 30 places pour son premier 4* !

Pour faire bonne mesure, il y a un quatrième français dans le classement du 4* tricolore : Sébastien Cavaillon. Une fantastique édition malgré le froid. Pour la quatrième fois consécutive la coupe n’est pas partie à l’étranger.