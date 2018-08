Aujourd'hui a lieu le check-up véto des couples préssentis pour Tryon avec ses premières désillusions : Qalao est forfait pour les modiaux. Voici le communiqué fédéral : "Une légère fêlure du boulet antérieur gauche a été décelée sur Qalao des Mers JO/JEM, propriété de la S.C.E.A Ecurie Livio et de Pascale Livio, monté par Maxime Livio. La Fédération Française d’Equitation et l’équipe fédérale d’encadrement technique regrettent que le hongre de 14 ans ne puisse plus prétendre à une sélection pour les prochains Jeux équestres mondiaux prévus en septembre à Tryon (USA). Nous souhaitons à Qalao des Mers une bonne convalescence et lui souhaitons de revenir à la compétition sous la selle de Maxime." Gageons que le cavalier sera quand même de la partie avec Opium de Verrières