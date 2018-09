Price se paye Burghley

Entre les deux derniers tests la compétition a perdu six couples supplémentaires dont deux du top ten : Oliver Townend / MHS King Joules et Andrew Nicholson Jet Set IV mais ces cavaliers avaient chacun un cheval mieux. Pas un seul sans-faute chez les couples passés le matin, mais un chrono large. La seconde partie s’annonçait des plus serrées. Il y en a eu 8 à ne renverser aucun obstacle, certains avec plus de chance que d’autre. C’est Camille qui a inauguré la série de belle manière. Il est 16ème, belle performance après la 14ème place à Luhmühlen, Tahina a bien mérité des vacances. En tête, il devenait possible de croire à la victoire de Tim Price après la barre de Townend qui donnait un peu de marge. Il faut dire que Oz (c’est le stable name de Sky Boy) n’avait produit qu’un seul sans faute en neuf 4* courus. Hé bien il y en a eu un deuxième, un tour parfait, pour une victoire méritée et réjouissante. Badminton et Luhmühlen pour Jonelle, Burghley pour Tim (avec une 10ème place en prime avec Bango) et ils sont tous les deux dans l’équipe pour Tryon ! Ceux-là continue d’écrire la légende des kiwis après les Todd, Nicholson, Tait… A propos de Nicholson, il est troisième avec Swallow Spring. Pour son premier 4* le gris est le seul à conserver ses points de dressage. What else ?