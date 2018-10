Preview du Mondial

Le Mondial approche et nous sommes allés faire un petit tour des lieux en avant-première avec l’ami Jean Guy. Première sensation, le sol est encore en béton mais un travail colossal est planifié dans la dernière semaine en fonction des conditions météo. Des travaux énormes sont également en cours pour ce qui sera le parking des camions avec des plateformes qui pourront accueillir jusqu’à 200 boxes. Le tour à main droite cette année, n’a pas encore révélé toutes ses surprises certains obstacles restant dans les ateliers de Christian Aschard jusqu’au dernier moment.

On sera dans le thème animalier avec une déco encore en progrès. Trois grosses nouveautés sont attendues mais on ménage le suspense.

Les obstacles emblématiques du Lion ont déménagé. Ainsi les dragons serviront de mise en jambes puisqu’ils ont cédé leur place sur la butte au hibou. D’autres comme le serpent ou l’araignée seront purement ornementaux. Le magnifique dormeur fera son retour en n°6. Parmi les 24 nations attendues, on annonce du beau monde avec notamment la nouvelle championne du monde et sa chalengeuse Ingrid Klimke. L’accent sera mis sur l’accueil du public avec davantage de bénévoles affectés à cette tâche. Dans la même veine, très bonne idée que cette navette gratuite depuis la gare routière d’Angers. On a hâte d’y être et par que pour gouter la bière du Mondial spécialement brassée pour l’occasion.