Premier round du dressage olympique

A l’issue de la première rotation de dressage, les couples olympiques sont à leurs place ou presque. En toute logique Oli et Ballaghmor Class ont pris l’avantage à plus de 76%. Une reprise impeccable même si on pouvait reprocher un peu de contraction et une attitude parfois fermée. Ils seront battu dans la suite du concours ça ne fait pas de doute. Alex Hua Tian toujours à l’aise sur cet exercice avec Don Gerino suit de peu malgré un arrêt raté. Julia Krajewski et Amande le B’Neveille ferme le trio de tête après une belle reprise mais qui lui convient moins que la 4* qu’on l’avait vu dérouler à Saumur. Bien noté le local Kazuma Tomoto se retrouve 4ème avec un Vinci de la Vigne qui nous avait tant régalé à Tryon. Felix Vogg prend la 5ème place de ce classement provisoire grâce aux belles amplitudes de Colero. Viscera la jument borgne de la Suédoise Thérèse Viklund est 6ème.

C’est notre Christo qui ferme la marche des couples au-dessus de 70%, encore que deux des trois juges l’ont placé en dessous de ce seuil symbolique. Rien à jeter dans la reprise de Totem mais beaucoup de petites fautes qui ont fait perdre des demi-points par ci par là, à commencer par un maque de rectitude dès l’entrée, quelques dérapages dans les déplacements latéraux, un attitude un peu basse dans le reculer… bref il manquait « le sel et le poivre » que voulait voir Serge Cornut. L’impression générale est néanmoins sauvée par un bel équilibre et de la précision notamment dans les changements de pied. Les chances de la France, évidement 7ème à ce stade de la compétition restent intactes on attend désormais Nico à 11h52.